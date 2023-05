Damon Lindelof maakt Watchmen voor HBO • Nieuws • 22-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Damon Lindelof (Lost) mag van HBO de grapic novel Watchmen van Alan Moore en Dave Gibbons adapteren voor televisie.

Watchmen werd in 1986 gepubliceerd als twaalfdelige miniserie. Het verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld, waarin superhelden de koers van onze geschiedenis veranderd hebben. Een uiteengevallen groep superhelden genaamd Watchmen, komt weer bij elkaar nadat één van hen wordt vermoord. De graphic novel werd in 2009 al eens verfilmd door Zack Snyder, die daarna nog stripverfilmingen als Batman v. Superman en het aankomende Justice League regisseerde. Een aantal jaren geleden was Snyder in gesprek met HBO om een nieuwe tv-adaptatie van Watchmen te maken, maar die kwam uiteindelijk niet van de grond. Volgens de website Variety staat de aankomende versie van Lindelof helemaal los van de eerdere poging die Snyder destijds deed voor HBO.

Damon Lindelof werkte als scenarist aan films als Prometheus en Star Trek Into Darkness. Eerder maakte hij The Leftovers voor HBO, dat onlangs na drie seizoenen ten einde kwam.