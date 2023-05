Damien Chazelle tekent voor tv-project The Eddy

Na La La Land maakt Damien Chazelle zijn volgende musical voor televisie. Hij tekent voor de regie van The Eddy.

De muzikale dramaserie speelt zich af in het multiculturele Parijs en volgt de eigenaar en muzikanten van een nachtclub. Het project zal geschreven worden door Jack Thorne, die de musical Harry Potter and the Cursed Child schreef met J.K. Rowling. Momenteel werkt hij ook nog aan Amazons nieuwe Philip. K Dick-serie . De Grammy-winnende songwriter Glen Ballard, die werkte met artiesten als Alanis Morissette en Michael Jackson, zal The Eddy produceren. De serie heeft nog geen zender of streamingdienst, maar nu Chazelle aan het project verbonden is zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren. Begin dit jaar werd hij de jongste Oscarwinnende regisseur ooit, nadat hij het beeldje won voor La La Land. Eerder regisseerde hij het eveneens muzikale drama Whiplash.