Dalgliesh: tweede seizoen gaat in januari van start op VRT 1

Het tweede seizoen van Dalgliesh is vanaf vrijdag 12 januari te zien op de Belgische televisie bij VRT 1. De Britse misdaadserie is een bewerking van de boekenreeks van P.D. James en volgt de eigenzinnige inspecteur Adam Dalgliesh (Bertie Carvel, onlangs nog te zien als Tony Blair in The Crown). In de première van het seizoen wordt in een afgelegen deel van Norfolk het lichaam van een meisje ontdekt, waarna er ook een incident plaatsvindt in het forensisch laboratorium. Tijdens het onderzoek stuiten Dalgliesh en zijn collega Kate Miskin binnen de plattelandsgemeenschap op een web van rivaliteit en ontrouw. Het seizoen bestaat uit drie afleveringen, ook allemaal terug te kijken op NPO Plus, met elk een speelduur van ongeveer 90 minuten.