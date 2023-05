The CW onthult trailer voor Black Lightning

The CW krijgt er een nieuwe superheld bij. De zender onthulde de eerste beelden van Black Lightning.

Momenteel zijn Arrow, The Flash, Supergirl en Legends of Tomorrow al te zien bij The CW. Al deze series zijn gebaseerd op stripboeken van DC Comics. Met Black Lightning lanceert The CW nu hun eerste Afro-Amerikaanse superheld, iets dat Netflix eerder deed met Luke Cage . Black Lightning is het alter ego van Jefferson Pierce (Cress Williams), een man die elektriciteit kan manipuleren. Tien jaar geleden besloot hij te stoppen als superheld, maar wanneer nieuwe bedreigingen zijn familie en gemeenschap in gevaar brengen, besluit hij toch weer in actie te komen. De serie is gebaseerd op de stripboeken van DC Comics. Greg Berlanti, die voor The CW betrokken is bij alle DC-verfilmingen, produceert.