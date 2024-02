Curb Your Enthusiasm S12E01: giert weer heerlijk uit de bocht HBO Max , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

© John Johnson / HBO

Mag je honden fatshamen? Hoe behandel je een rouwende restaurantmedewerker? Larry David stelt weer wezenlijke vragen in slotstuk van geniale komediereeks.

‘Je bent de regisseur van je eigen leven’, is een veelgehoorde leus in influencer-kringen. Als dat daadwerkelijk zo is, is Larry David allesbehalve een regietalent. Aan het begin van het twaalfde en laatste seizoen van Curb Your Enthusiasm maakt hij er weer een potje van. Een Zuid-Afrikaanse rijkaard (een geinige rol van Sharlto Copley) uit de Amerikaanse staat Georgia nodigt David uit om voor een fiks bedrag zijn verjaardagspartij op te leuken. David belooft aan Leon Black (J.B. Smoove) dat hij ditmaal de hele avond de gasten op een hartelijke manier zal bejegenen – wie de hoofdpersoon kent, weet dat dit een onmogelijkheid is.

David is goed in zeveren; in het uiten van cynische bespiegelingen. Hij krijgt het met iedereen aan de stok, zelfs met Siri, als de app niet begrijpt waar David naartoe wil rijden. Ook is hij een ster in het misgunnen: zo kan hij niet geloven dat de naïeve, klunzige Maria Sofia (Keyla Monterroso Mejia in een trefzekere rol) een Emmy heeft gewonnen. Grappig is dat Davids inschatting, dat Maria Sofia niet kan acteren, de juiste is. Daar zit ook de crux: David ziet dat dingen evident niet kloppen, maar dat er niets aan wordt gedaan. Zijn tenen gaan er telkens krom van staan.

© John Johnson / HBO

En dan zijn er tussendoor de gebruikelijke dilemma’s: als je je bril in een hotelkamer in de wc-pot laat vallen, moet de schoonmaker die dan eruit halen? Mag je een hond fatshamen? Hoe behandel je een restaurantmedewerker wiens moeder onlangs is overleden? Klinkt allemaal heerlijk onbenullig, maar David vindt juist die onbenulligheden zo belangrijk. Hoogtepunt is wanneer de komiek oprecht lacht om Black, die uitlegt dat hij soms per ongeluk 'broekzakbelt' met zijn mannelijk lid. Tja, kan gebeuren, denk je als kijker. Maar het personage van Smoove benadrukt dat zijn penis ook de juiste nummers in de juiste volgorde intikt.

© John Johnson / HBO

Kolderieker wordt het niet. David heeft steevast als doel om te escaleren en ook in het twaalfde seizoen gieren de verhaallijnen en de personages op verrukkelijke wijze uit de bocht.