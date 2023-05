Curb Your Enthusiasm S09 start op 1 oktober

Op 1 oktober komt Larry David terug naar zender HBO met het negende seizoen van Curb Your Enthusiasm.

De fans moesten lang wachten op de terugkeer van de serie, want seizoen acht kwam in 2011 ten einde. Pas vorig jaar werd bekend gemaakt dat er in 2017 een negende seizoen ging komen. Curb Your Enthusiasm is een semi-geïmproviseerde komedie, waarin David gestalte geeft aan een aangedikte versie van zichzelf; een voormalige televisieschrijver (hij leunt nog altijd op het succes dat hij ooit had met Seinfeld ), die totaal niet met mensen overweg kan. Voor het negende seizoen keren onder anderen de vaste castleden Cheryl Hines ( Son of Zorn ), Jeff Garlin ( Handsome ) en Susie Essman (Bolt) terug. Daarnaast zal komiek J.B. Smoove (The Millers) in de nieuwe afleveringen een wat grotere rol krijgen.