CSI: Crime Scene Investigation: meerdere seizoenen onderweg naar Netflix

De serie over forensische detectives die werkzaam zijn in Las Vegas kwam in 2015 ten einde, hoewel in 2021 de opvolger CSI: Vegas van start ging op televisie.

Na verschillende seizoenen van Law & Order: SVU en NCIS heeft Netflix nu ook een aantal seizoenen van CSI: Crime Scene Investigation aangekondigd: op vrijdag 1 maart wordt seizoen 10 tot en met 15 van de misdaadserie aan het aanbod toegevoegd. CSI volgt een team van forensische detectives die werkzaam zijn in Las Vegas. Het tiende seizoen was destijds het eerste seizoen waarin William Petersen (Will Graham in Manhunter) niet te zien was als Gil Grissom. Marg Helgenberger, die net als Petersen vanaf het eerste uur een hoofdrol had, keerde wel terug voor het tiende seizoen en is opnieuw te zien als Catherine Willows. Daarnaast bevat de tiende reeks tevens een hoofdrol voor Laurence Fishburne (The Matrix). In de latere seizoenen zijn verder nog Ted Danson (Cheers) en Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) te zien.