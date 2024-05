Cross: eerste blik op serie met Aldis Hodge als rechercheur Alex Cross

Na Harry Bosch en Jack Reacher krijgt ook Alex Cross binnenkort een eigen misdaadserie bij Amazon Prime Video. De psycholoog en rechercheur uit de boeken van auteur James Patterson wordt daarin gespeeld door Aldis Hodge, die eerder op tv te zien was in series als Leverage en City on a Hill. Isaiah Mustafa (It: Chapter Two) speelt Cross' vriend en politiepartner John Sampson en daarnaast is ook Ryan Eggold (New Amsterdam) te zien. Amazon heeft veel vertrouwen in Cross: het eerste seizoen heeft nog altijd geen premièredatum, maar er is al een tweede seizoen in de maak. De serie werd ontwikkeld door Ben Watkins (Burn Notice, Truth Be Told). Patterson schreef tot nu toe ruim dertig boeken in zijn Alex Cross-reeks, waarvan er meerdere al verfilmd werden: Morgan Freeman speelde Cross in Kiss the Girls (1997) en Along Came a Spider (2001) en Tyler Perry vertolkte het personage in de film Alex Cross (2012).