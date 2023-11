Criminal Code S01E01: rauwe en indringende Braziliaanse politiethriller Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Maeve Jinkings en Rômula Braga spelen in zinderende reeks twee politieagenten die de strijd aanbinden met de georganiseerde misdaad in het Braziliaans-Paraguayaanse grensgebied.

In Criminal Code (DNA do Crime) tonen scenaristen Bernardo Barcellos, Heitor Dhalia en Leonardo Levis hoe zware criminaliteit er werkelijk uitziet. De serie speelt zich af in het grensgebied tussen Brazilië en Paraguay, waar grote bendes zich hebben gevestigd. Politieagenten Suellen (Maeve Jinkings) en Benício (Rômula Braga) binden de strijd aan met een groot misdaadsyndicaat. Suellen houdt van tactvolle oplossingen; Benício is meer van bruut geweld. Maar als de twee in de eerste aflevering ergens in de middle of nowhere op honderden criminelen stuiten, dan kunnen ze niets anders dan hun pistolen trekken.

Een van de katalysatoren van de plot is dat Benício op zoek is naar de onverlaat die zijn partner heeft vermoord. De diender, met een hoofd dat van beton lijkt gemaakt, schroomt niet om onorthodoxe praktijken in te zetten om verdachten te overreden belangrijke informatie te delen. Maar al snel blijkt DNA-onderzoek een humanere oplossing. Nadat een bende een gigantische overval pleegt op een verzekeringsbedrijf laten ze uiteraard de nodige sporen achter. Hoewel al snel de indruk wordt gewekt dat de mannen of vrouwen met de touwtjes in handen vast van een afstand hebben toegekeken – die laten zich niet makkelijk oppakken.

© Guilherme Leporace e Alisson Louback / Netflix

Sowieso hebben Suellen en Benício het moeilijk. Een superieur wil niet dat Benício zich overal mee bemoeit. Waarschijnlijk omdat hij gecorrumpeerd is door de georganiseerde misdaad. Barcellos, Dhalia en Levis zetten in die zin een naargeestig beeld neer van het Braziliaans-Paraguayaanse grensgebied, in een serie die zich laat omschrijven als rauw en indringend. De clichés in het politiedrama (zoals Benício als de moraalridder voor wie de ethiek soms even niet geldt) moet je maar voor lief nemen.