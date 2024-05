Crime Nacht bij de NPO: kiezen tussen The Reunion en Black Snow

Op vrijdag 14 juni wordt de 'Zomer vol Crime' afgetrapt met Ioan Gruffudd (Liar) in The Reunion of met Travis Fimmel (Vikings) in Black Snow.

Bij de de jaarlijkse Crime Nacht op NPO 2 laat KRO-NCRV de kijker wederom kiezen tussen twee misdaadseries, waarvan er eentje daadwerkelijk op tv zal worden uitgezonden. Dit jaar is de keuze tussen The Reunion (2022) en Black Snow (2022). In The Reunion ontvangt Thomas (Ioan Gruffudd) een mysterieuze uitnodiging voor een reünie van zijn school. Hij gaat naar Frankrijk en ziet na 25 jaar zijn oude vrienden weer, maar een verdwijning uit het verleden achtervolgt hen nog steeds. Het Australische Black Snow draait om de nasleep van de moord op de 17-jarige Isabel Baker in 1994. Als er 25 jaar later een tijdcapsule van haar school wordt geopend, komt er een lang bewaard geheim aan het licht en mag cold case-rechercheur James Cormack (Travis Fimmel) de zaak komen onderzoeken. Stemmen op je favoriete serie kan via deze link. De serie met de meeste stemmen is op vrijdag 14 juni vanaf 23.40 uur te zien op NPO 2.