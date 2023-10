Creature S01E01: Frankenstein in Turkije Netflix , Serie , Recensie • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

In spannende historische thriller zoekt een geneeskundestudent uit het Istanbul van ruim 100 jaar geleden zijn heil in zwarte magie.

Creature (Yaratilan) is een Victoriaans sprookje dat zich afspeelt in de tijd toen het huidige Turkije nog onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. Ziya (Tanner Ölmez) is een geneeskundestudent uit een dorpje. Als op een dag een choleraplaag uitbreekt, dan doet hij zijn best om patiënten te redden. Ziya schuwt daarbij niet onorthodoxe methoden – zo is te zien hoe hij een goedje in de keel van een jongetje giet - te gebruiken. De jongeling heeft een aversie tegen zijn vader, die ook arts is. Pa voelt niet de behoefte om zo af en toe de boeken open te slaan om nieuwe behandelmethoden te ontdekken en omschrijft Ziya’s Franse vakliteratuur als ‘blasfemisch’.

Je ziet letterlijk waar het verhaal heengaat, want in de openingsscène bekent de hoofdpersoon namelijk dat hij iets of iemand heeft uit de dood heeft laten opstaan. Die scène is een flashforward waarin de suggestie wordt gewekt dat Ziya zich verderop in het verhaal zal onderdompelen in de zwarte magie. In het heden is hierna te zien dat hij nadat zijn moeder aan cholera bezwijkt verkast naar Istanbul. Daar wil hij zijn studie vervolgen, maar op de eerste nacht wordt hij al bestolen. Uiteindelijk eindigt Ziya bij een soort rare professor die, en dat is gezien het groteske thema van deze serie niet vreemd, doet denken aan dokter Frankenstein.

© Netflix

Acteur Tanner Ölmez is goed cast in zijn rol als een naïeve maar standvastige student die bij vlagen oogt als een minkukel. Je merkt aan zijn gedrag dat hij er, mits nodig, geen problemen mee heeft om te morrelen aan grenzen van de ethiek. Hoe ver zal Ziya gaan? Dat is de onomwonden boodschap. Het valt te benieuwen wat voor monsters de hoofdpersoon in elkaar zal sleutelen.

Creature S01, vanaf vrijdag 20 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix