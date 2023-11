Crashing Eid S01E01: koddige en geestige Saudi-Arabische sitcom Netflix , Serie , Recensie • 15-11-2023 • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Een Pakistaanse Brit reist zijn verloofde achterna naar Saudi-Arabië en belandt daar in een klucht.

Razan (Summer Shesha) en Sameer (Hamza Haq) zijn twee jaar samen op het moment dat zij hem ten huwelijk vraagt. Dat is een ongebruikelijke geste: normaliter is dat de taak van de man, zeker in de culturen waar Razan (Saudi-Arabië) en Sameer (Pakistan) uit afkomstig zijn. Maar de twee wonen in Londen, waar alles geoorloofd is. Niettemin zegt Sameer ja, waarna Razan eerst op reis gaat naar haar ouders. In haar thuisland blijkt ze het feit dat ze verloofd is te verzwijgen voor haar familie. Alleen haar zusje weet ervan, maar die droomt ook van een huwelijk met een buitenstaander zoals Sameer.

Wat echter als een verrassing komt is dat Sameer zijn geliefde is nagereisd. Zonder medeweten van zijn verloofde. Dat levert al een geestige ontmoeting op met de taxichauffeur die hem oppikt van het vliegveld. ‘Jij bent Pakistaans? Ben jij rijk? En je wil met een Saudi trouwen? Is ze ziek? Gescheiden?’ Nogal wat grappen over de racistische wijze waarop Saudi's naar Pakistani's kijken komen op die manier voorbij. Razans ouders hebben, net als veel welgestelde Saudi’s, liever dat ze met een landgenoot trouwt. Als Sameer eenmaal bij het ouderlijk huis van Razan aankomt, dan denkt haar vader dat hij een klusjesman is die zijn kapotte bed komt repareren.

Sameer krijgt zo geen tijd om uit te leggen dat hij Razan komt bezoeken, maar zijn vriendin valt aan het einde van de eerste aflevering al snel door de mand. Dan krijgt ze van haar vader, moeder en bemoeizuchtige broer te horen wat ze al vreesde: ze zien geen heil in het huwelijk. Pakistani’s verschillen teveel van Saudi’s, zoiets. Maar Razan is door haar tijd in de Britse hoofdstad bepaalde zaken anders gaan zien: ze wil haar lichaam niet bedekken als een man hun huis bezoekt. En ze wil verzoeken van haar ouders niet altijd maar met ja en amen beantwoorden.

Dat levert interessante komische contrasten op en vooral veel gortdroge momenten. Zoals wanneer Razans dochter aan haar grootmoeder onomwonden vertelt dat ze in Groot-Brittannië pas écht heeft leren drinken. Terwijl oma haar geagiteerd aankijkt, vervolgt de kleindochter: ‘Nee, thee, grootmoeder.’ Dat de verhaallijn zich afspeelt tijdens ramadan speelt ook een humoristische rol: je kan niet ineens je gesprekspartner of familielid afleiden met lekkere chocola. Maar Razan is zo verward dat ze overdag toch een koekje in haar mond stopt, tot ongenoegen van haar vader. Hij moet voor de zoveelste keer weer uitleggen dat dat écht not done is. Misschien heeft hij ook liever wel dat zijn dochter doet wat ze wil, lijkt de suggestie.