Craig Robinson en Adam Scott zien spoken op Fox

Zender Fox is momenteel bezig met Ghosted , een soort komische variant op het succesvolle The X-Files. De hoofdrollen zijn voor Craig Robinson en Adam Scott, eerder samen te zien in de film Hot Tub Time Machine 2.

De personages van Robinson en Scott zijn dan ook afgeleid van Dana Scully en Fox Mulder uit The X-Files. Leroy Wright (Robinson) is de sceptische cynicus die niet gelooft in spoken. De geniale Max Allison (Scott) is juist een true believer en staat volledig open voor het paranormale. Het tweetal wordt ingehuurd door de Underground Investigative Service om een aantal onverklaarbare gebeurtenissen in Los Angeles te onderzoeken en komt op het spoor van een wereldbedreigend complot. Ghosted werd bedacht door Tom Gormican, de schrijver en regisseur van de Zac Efron-komedie That Awkward Moment.

Craig Robinson is vanaf 8 september in de Nederlandse bioscopen te horen in de animatiefilm Sausage Party. Eerder speelde hij jarenlang mee in de Amerikaanse remake van The Office. Momenteel heeft hij een bijrol in het tweede seizoen van Mr. Robot . Adam Scott speelde de love interest van Amy Poehler in Parks and Recreation en is binnenkort te zien op HBO in de miniserie Big Little Lies. Overigens wordt verwacht dat Fox ook de ‘serieuze’ X-Files binnenkort terugbrengt voor een nieuw seizoen