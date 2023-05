Counterpart: eerste teaser onthult J.K. Simmons

Bekijk Oscarwinnaar J.K. Simmons in de eerste teaser voor Counterpart; een soort kruising tussen Homeland en Fringe.

De acteur is zeker geen onbekende in de televisiewereld. Zo had hij voor zijn Oscarwinst onder meer een bijrol als keiharde neo-Nazi in het gevangenisdrama Oz. Deze keer heeft hij weer de hoofdrol. Of eigenlijk twee hoofdrollen, want Counterpart is een spionageserie met een flinke scheut sciencefiction. Simmons speelt Howard Silk, een laaggeplaatste werknemer bij een in Berlijn gevestigde geheime dienst. Hij ontdekt dat zijn werkgevers een manier om naar een parallelle dimensie te reizen verborgen houden. Vervolgens raakt hij verwikkeld in een dodelijke samenzwering, waarbij hij alleen lijkt te kunnen vertrouwen op Prime, zijn bijna identieke evenbeeld uit die andere dimensie. De serie werd bedacht door Justin Marks, die onlangs de live-action Jungle Book-film schreef voor Jon Favreau.