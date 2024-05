Cooking Up Murder S01E01: nodeloos portret van een psychopaat Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Alleen de aandacht voor het slachtoffer is belangwekkend, in smakeloze Spaanse true-crime-documentaire over een bloeddorstige Madrileen.

In true-crime-documentaires komen de levens van slachtoffers vaak nauwelijks aan bod. De focus ligt steevast op de psyche van de dader. Die asymmetrie is ook aanwezig in het Spaanse Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román. De man uit de titel - de Madrileense kok, televisiepersoonlijkheid en entrepreneur César Román - vermoordt in de zomer van 2018 zijn Hondurese vriendin Heydi. Dat doet hij, zie nogmaals de titel, door haar in stukken te hakken met een mes dat waarschijnlijk afkomstig is uit de keuken van een van zijn restaurants. Sowieso weet Román wel raad met hompen vlees: zijn handelsmerk is een gerecht dat Cachopo heet en bestaat uit twee samengebonden stukken runderfilet met daarin kaas en serranoham.

De makers maken voortdurend associaties tussen Heydi’s stoffelijk overschot, het mes en Románs delicatesse. Dat is nogal smakeloos. Net als Románs opzichtige racisme, die zijn vriendin, die hij in april 2018 leert kennen, ‘la negra’ (de zwarte) noemt. De makers krijgen ook toestemming om Román, die voor zijn daad is veroordeeld, in de gevangenis te interviewen. Tijdens een van die gesprekken vertelt hij dat Heydi aan de ene kant lief oogde, maar ook veel vloekte en een grillig karakter had. Maar doet dat ertoe? Ook dat oogt smakeloos: een moordenaar die zo schaamteloos vertelt over zijn slachtoffer.

Ook blijkt dat Román lid is geweest van verschillende extreemrechtse partijen en als entrepreneur zijn hand niet omdraaide voor een zwendel hier en daar. Dat moeten we allemaal weten. Overigens komt Heydi’s moeder, een dappere geste, nog wel aan het woord. Zij vertelt hoe ze haar dochter vanuit Honduras over liet komen naar Madrid. Heydi had geen papieren, ging aan het werk als serveerster in een van Románs etablissementen, en viel zo in de armen van een psychopaat. Die kant van het verhaal is veel belangwekkender. Maar dan verschijnt Román zelf weer in beeld. En wordt het duidelijk dat het de makers, zoals zo vaak, puur om sensatie te doen is.