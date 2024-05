Concordia: serie van Game of Thrones-maker start in mei bij SkyShowtime

Op 23 mei gaat de nieuwe serie Concordia van start bij SkyShowtime: elke donderdag worden er twee (van de in totaal zes) afleveringen vrijgegeven. De thriller speelt zich af in de toekomst en draait om de Zweedse gemeenschap Concordia, die ooit gebouwd werd op een fundering van surveillance en datacollectie. In twintig jaar is Concordia uitgegroeid een groot succes, totdat het voortbestaan - en ook de beoogde uitbreiding - in gevaar wordt gebracht door twee rampzalige gebeurtenissen: de eerste moord in de gemeenschap en een hack van het ondoordringbare AI-systeem dat iedereen in de stad in de gaten houdt. Vervolgens ontstaat er een race tegen de klok en dreigt de onthulling van een verontrustend geheim alles dat de makers van Concordia bereikt hebben te vernietigen. De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Ruth Bradley (Ted Lasso), Nanna Blondell (Black Widow) en Hugo Becker (Leonardo). Frank Doelger (Game of Thrones) trad aan als showrunner en Barbara Eder (Barbaren) tekende voor de regie.