Concordia S01E01: goedkoop ogende Zweedse Black Mirror-kloon SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

In matige sciencefictionthrillerreeks is te zien hoe een utopische gemeenschap onder druk komt te staan als een van de inwoners wordt vermoord.

De naam Frank Doelger, producent van Game of Thrones, kwam de afgelopen tijd steeds voorbij in nieuwsberichten over Concordia. Dat is natuurlijk een marketingzet: de makers van deze nieuwe Zweedse sciencefictionthriller willen dat je die twee titels met elkaar gaat associëren. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen: deze nieuwe serie oogt goedkoop en moet het in tegenstelling tot Game of Thrones geenszins hebben van imposante sets.

De plot draait om computertechnicus Oliver Miller (Louis Landau), wiens stoffelijk overschot op een dag wordt aangetroffen buiten de stadsgrenzen van het utopische Zweedse Concordia. Concordia, een stad waarin '24/7 surveillance' het geluk moet bevorderen, bestaat op dat moment twintig jaar en er is zelfs een tweelingstad in Duitsland in de maak. Het concept oogt dus als een succes. Maar je hoeft geen hersenchirurg te kunnen zijn om te kunnen concluderen dat die surveillance op den duur op gepaard gaat met verzet; dat is inherent aan de mens, die niet voortdurend bespied wil worden.

Bovendien blijkt in de eerste aflevering dat Miller het computersysteem dat Concordia bestuurt wist te hacken, zodat hij de vrouwen met wie hij datete in de gaten kon houden. Is Miller een viespeuk? Of is deze informatie vals en was hij juist een complot op het spoor? Dat laatste lijkt waarschijnlijker, ook omdat we aan het begin van de aflevering, voor zijn dood, een deel van de ontvouwing van de plot zien.

Niettemin wordt fixer Thea Ryan (Ruth Bradley) aangesteld om het nieuws over Millers dood in te dammen en om alle camerabeelden van hem van de laatste tijd eens onder de loep te nemen, voordat ze die doorstuurt naar de Zweedse politie. Alleen al Ryans handling spreekt boekdelen, dat ziet Concordia-agent Isabelle Larsson (Nanna Blondell) ook, die juist probeert criminaliteit te voorkomen. Zo spiegelen de makers al in de eerste aflevering de kijker allerlei onverenigbare verlangens en idealen voor. In een serie die met zijn klinische mise-en-scène weinig toevoegt aan het genre.

AI en knipogen naar Black Mirror zijn niet steevast een garantie voor succes.