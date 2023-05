Comrade Detective S01: De Socialistische Republiek Roemenië presenteert... • Serie , Recensie • 09-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Brian Gatewood en Alex Tanaka raakten gefascineerd door communistische politieseries uit de jaren 80. Ze besloten daarom maar zelf eentje te maken.

'If he dies, he dies'. Met het uitspreken van deze woorden in Rocky IV werd Ivan Drago een van de meest iconische personages van de jaren 80. Hij was natuurlijk niet uniek. Oost-Europese personages, het liefst uit de Sovjetunie, werden door de Amerikaanse filmindustrie maar al te graag als bespottelijke schurken neergezet. Minder bekend is dat Hollywood met gelijke munt werd terugbetaald. Achter het Ijzeren Gordijn werden er volop propagandistische tv-series gemaakt waarin het communisme de lof werd toegezwaaid en de Amerikanen belachelijk werden gemaakt. Gatewood en Tanaka wilden in eerste instantie een van deze series nasynchroniseren. Tot ze bedachten dat het veel leuker is om zelf zo een serie te produceren. Dat heeft het verbazingwekkend goede, innovatieve en subversieve Comrade Detective opgeleverd.

Comrade Detective speelt zich af in het Roemenië van de jaren 80, waar agenten Gregor Anghel en Iosif Baciu stuiten op een kapitalistisch complot om het communisme omver te stoten. Dit had makkelijk een flauwe parodie kunnen worden, maar al vanaf de eerste momenten blijkt dat de ambitie verder reikt. De serie, bestaande uit zes afleveringen, is allereerst een filmtechnisch succes. Gatewood, Tanaka en regisseur Rhys Thomas werkten samen met een Roemeense crew die het oude Roemenië met veel gevoel voor authenticiteit tot leven wekt. Daarnaast is de gehele serie eerst in het Roemeens opgenomen, en vervolgens in het Engels nagesynchroniseerd. Dit stelt hoofdacteurs Florin Piersic Jr. en Corneliu Ulici in staat om een sterke acteerprestatie te leveren, ook al horen we de stemmen van Channing Tatum en Joseph Gordon-Levitt. Doordat ook nog de perfecte jaren 80-esthetiek is gevonden, kan Comrade Detective amper onderscheiden worden van een daadwerkelijke communistische propagandaserie

Dit zou al genoeg zijn om van de serie een aanrader te maken. De makers hebben echter ook inhoudelijk hun huiswerk gedaan. Via de avonturen van Gregor en Iosif wordt een mooi beeld geschetst van de contradicties binnen communistische samenlevingen, en hoe deze invloed hebben op het dagelijks leven. Zo laten ze ook het effect zien van propaganda, en tonen hoe de communistische periode nog altijd doorwerkt in het huidige Roemenië. Tegelijkertijd ondervraagt Comrade Detective ook de normen en waarden van Amerikaanse politieseries en films, en maakt zo duidelijk dat deze niet zomaar onschuldig vermaak zijn. Ook zij zijn doorspekt met ideologie.

Comrade Detective S01, vanaf 8 augustus op Amazon Prime