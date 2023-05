Comin-Con trailer voor The Orville • Nieuws • 25-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Seth MacFarlane brengt een komisch eerbetoon aan Star Trek met zijn nieuwe live-action serie The Orville.

MacFarlane speelt zelf de hoofdrol als Ed Mercer, de bevelhebber van het schip The Orville. Samen met zijn excentrieke bemanning gaat hij op zoek naar naar nieuwe werelden en levensvormen. De laatste keer dat de acteur (bekend van tekenfilms als Family Guy en American Dad) de hoofdrol speelde in een live-action project, was de film A Million Ways to Die in the West uit 2014. Op Comic-Con werd tevens bekend gemaakt dat zijn vrouwelijke tegenspeler in die film (Oscarwinnares Charlize Theron) een gastrolletje krijgt in het eerste seizoen van The Orville. De vaste cast bestaat verder nog uit Adrianne Palicki (Friday Night Lights) als bemanningslid (en Mercers ex-vrouw) Kelly Grayson, Scott Grimes (American Dad) als piloot Gordon Malloy en Penny Johnson Jerald (24) als schipsdokter Claire Finn.

De pilot van The Orville werd geregisseerd door Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book, het nog te verschijnen The Lion King). De serie gaat 10 september in première op Fox.