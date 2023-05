Comic-Con: trailers voor superhelden van The CW

Alle superhelden van The CW waren te vinden op Comic-Con en allemaal brachten ze een nieuwe trailer mee.

In Nederland zijn de op de DC-Comics gebaseerde series van The CW te vinden op Netflix. Het begon in 2012 met Arrow (alle vijf de seizoenen beschikbaar), waarna het universum werd uitgebreid met The Flash (twee van de drie seizoenen beschikbaar) en Legends of Tomorrow (alle twee de seizoenen beschikbaar). Inmiddels is ook Supergirl (alle twee de seizoenen beschikbaar, lees meer over het eerste seizoen ) verhuisd van CBS naar The CW. Alles series worden in oktober door The CW hervat, met om te beginnen het derde seizoen van Supergirl (9 oktober), dan het vierde seizoen van The Flash en het derde seizoen van Legends of Tomorrow (beide 10 oktober) en het zesde seizoen van Arrow (12 oktober).