Comic-Con trailer voor Shadowhunters S02

Seizoen twee van Shadowhunters heeft nog een paar afleveringen te gaan en op Comic-Con debuteerde een nieuw voorproefje.

De serie is een adaptatie van de boekenreeks The Mortal Instruments van Cassandra Clare. Katherine McNamara speelt de hoofdrol als Clary Fray, een jonge vrouw die ontdekt dat ze deel uitmaakt van een groep halfmenselijke engelen, die onze aarde beschermen tegen demonen. Eerder was er al een bioscoopadaptatie van The Mortal Instruments (met daarin Lily Collins uit To The Bone als Clary), maar deze kreeg uiteindelijk geen sequel. Met de adaptatie voor televisie gaat het een stuk beter, want Shadowhunters is ook al zeker van nog een derde seizoen. Alisha Wainwright (die nu een gastrol heeft als Maia) mag zich dan bij de vaste cast voegen. Aan het einde van het tweede seizoen zal Sarah Hyland (Modern Family) geïntroduceerd worden als een nieuwe incarnatie van de Seelie Queen.