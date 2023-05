Comedy Central verlengt The President Show en The Jim Jefferies Show • Nieuws • 27-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Comedy Central bestelt meer afleveringen van de latenightshows The President Show en The Jim Jefferies Show.

The President Show krijgt nog eens zeven extra afleveringen, waarmee het totale aantal wordt verhoogd naar 22 stuks. Trump-imitator Anthony Atamanuik geeft in de serie vanuit het Oval Office rechtstreeks commentaar op al het nepnieuws van de corrupte media. Hij wordt daarbij ondersteund door Peter Grosz ( Veep ) als zijn sidekick Mike Pence. Daarnaast bestelt Comedy Central ook nog eens tien extra afleveringen van The Jim Jefferies Show. De Australische komiek Jim Jefferies neemt daarin de meest spraakmakende onderwerpen uit de wereld van politiek en cultuur onder de loep, waarbij Donald Trump uiteraard ook elke week wel aan bod komt. Jefferies is verder nog bekend van zijn stand-up specials Bare en Freedumb , die momenteel te bekijken zijn op Netflix.

Beide series worden momenteel ook in Nederland uitgezonden door Comedy Central. The Jim Jefferies Show last half augustus een pauze in en wordt op 19 september weer hervat.