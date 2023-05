Comedy Central geeft show aan Trump-imitator • Nieuws • 04-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Comedy Central komt met een wekelijkse latenightshow over Donald Trump. The President Show gaat op 27 april in première.

Trevor Noah imiteert Trump – zijn stem althans – al regelmatig in The Daily Show, maar Comedy Central lijkt nu te willen doen wat Alec Baldwin al zo succesvol deed in Saturday Night Live. De Amerikaanse president zal namelijk gespeeld worden door Trump-imitator Anthony Atamanuik. Hij mag in The President Show over het nepnieuws van de corrupte media heenstappen, door de mensen rechtstreeks vanuit zijn Oval Office op de hoogte te houden van wat er echt speelt. Peter Grosz zal gestalte geven aan zijn sidekick Mike Pence. Atamanuik was op Comedy Central al eerder te zien als Trump in verschillende afleveringen van de spelshow @midnight. Daarnaast imiteerde hij de Amerikaanse president in onder meer The Howard Stern Show, The View op ABC en Newsroom op CNN.

De serie van producent Adam Pally (Making History) is niet de enige latenightshow die groen licht kreeg van de zender; ook Jim Jefferies mag er dit jaar eentje presenteren.