Column: Dokter Wie? Column , Amazon , Disney+ • 17-01-2024 • leestijd 3 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

© BBC Studios

Doctor Who heeft al veel verschillende gezichten en signaturen gehad. Maar geen was er eerder zo sexy als Ncuti Gatwa (Sex Education).

Ik ontdekte Doctor Who per ongeluk, op een manier zoals nu niet meer kan gebeuren: op dvd in de aanbiedingenbak van de Free Record Shop. Het was het eerste seizoen van de ‘nieuwe’ Doctor Who uit 2005, een vervolg op de klassieke Britse scifi-serie die liep van 1963 tot 1989. In de nieuwe versie beet Christopher Eccleston (The Leftovers) het spits af als de titulaire Doctor, een alien met een tijdreismachine in de vorm van een oude, blauwe Britse politietelefooncel, die samen met een menselijke metgezel fantastische avonturen beleeft.

Ik raakte al snel gegrepen door de unieke mengeling van spanning, humor, tragiek en kneuterigheid van de serie, die niet alleen een jeugdig publiek (de meeste afleveringen hebben bij Amazon Prime Video, waar seizoen 1 tot en met 10 te zien zijn, de leeftijdskwalificatie 13+), maar ook veel volwassenen weet te boeien.

© BBC Studios

Inmiddels zijn we alweer bijna twintig jaar, en dertien seizoenen, verder. Dat deze herstart het zo lang volhoudt heeft nog een andere belangrijke reden: de Doctor kan regenereren (in gewoon Nederlands: terugkeren in een ander lichaam). Dus wanneer een acteur het wel weer welletjes vindt – of de showrunners het tijd vinden voor een ander behangetje – kan er relatief makkelijk op een nieuwe acteur worden overgestapt. Dus volgden na Eccleston nog David Tennant (Jessica Jones), Matt Smith (House of the Dragon), Peter Capaldi (The Thick of It) en Jodie Whittaker (Broadchurch).

Het mooie is daarbij ook dat elke Doctor zijn eigen signatuur heeft, met een eigen kledingstijl en eigenaardigheden. Zelf heb ik altijd een zwak gehad voor de meer nuchtere Eccleston, mijn eerste kennismaking met de Doctor. Toch hadden alle Doctors wel één ding gemeen: hoewel veel van de reisgenoten onvermijdelijk als een blok vielen voor de mysterieuze Doctor, bleek liefde voor de Doctor zelf toch altijd een wat buitenaards concept. Zelfs in zijn relatie met River Song (Alex Kingston, ER), zijn echtgenote, bleef de Doctor toch altijd klinisch en aseksueel.

Althans, tot de komst van de nieuwste Doctor, gespeeld door Ncuti Gatwa (Sex Education), die afgelopen december in een speciale uitzending (te zien bij Disney+) zijn opwachting maakte. De eerste keer dat Ruby (Millie Gibson, Coronation Street) de Doctor ontmoet is in een discotheek, waar hij helemaal losgaat op de dansvloer. Niet eerder zat een Doctor zo zichtbaar lekker in zijn vel. Deze Doctor is sexy, en hij weet het!

© BBC Studios

Wat betreft sensualiteit doet deze Doctor wel een beetje denken aan de panseksuele rokkenjager Captain Jack (John Barrowman), die in het eerste seizoen zijn opwachting maakte en zelfs zijn eigen spin-off, Torchwood, kreeg. Gatwa’s interpretatie voelt als een frisse wind, al is het natuurlijk altijd afwachten wat de rest van het publiek ervan vindt. Zo voelden toch zeker 144 mensen zich onlangs genoodzaakt om zich bij de BBC te beklagen omdat de makers het gewaagd hadden in een van de recente specials een personage (gespeeld door Yasmin Finney, Heartstopper) te stoppen die openlijk transgender is.

Of dit betekent dat we eindelijk gaan ontdekken of de Tardis ook een slaapkamer heeft, valt te betwijfelen. Het blijft immers familie-entertainment. Maar, daar hebben we dan weer fan-fictie voor.