Code 8 Part II: kinderlijke en voorspelbare scifi

Net als zijn voorganger Code 8 (2019) heeft Code 8 Part II (2024) een behoorlijk overzichtelijke verhaallijn. Terwijl Garrett Kelton (Stephen Amell) na de eerste film een rijk bestaan als drugsbaron heeft opgebouwd, heeft zijn voormalige partner in crime Connor Reed (Robbie Amell) vijf jaar in de gevangenis gezeten. Reed wil op het rechte pad blijven maar wordt door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden weer, ook dankzij Kelton, de criminaliteit ingedreven. Dat heeft iets te maken met een jonge vrouw (Sirena Gulamgaus speelt Pavani) met speciale krachten en een bijna demonische politiesergeant (Alex Mallari Jr. vertolkt sergeant Kingston).

De plot speelt zich af in een verhaalwereld waarin vier procent van de wereldbevolking, waaronder Kelton en Pavani, beschikt over bijzondere gaven. Mensen die over die gaven beschikken worden door drugsdealers als Reed misbruikt: uit hun ruggenmerg wordt een drug genaamd Psyke gemaakt. Politieagenten als Kingston houden de bovennatuurlijke aardbewoners scherp in de gaten, omdat ze vrezen dat ze hun krachten zullen gebruiken voor schimmige doeleinden. De rest van de film laat zich wel raden: kinderlijke scifi waarin Kelton, Reed en Pavani de handen ineenslaan om de corrupte Kingston van zijn troon te stoten.

Met als gevolg veel actiescènes met drones en robothonden. En Kingston die tegen Kelton verkondigt dat hij zijn kracht niet hoeft te verbergen; hij heeft ‘agenten, rechters en politici’ aan zijn zijde. Filmmaker Jeff Chan giet dit alles niet per se in een erg overweldigende vorm. Code 8 Part II ziet er aardig uit. Als een soort lowbudgetversie van Chappie (2015), met in de hoofdrol twee acteurs (de neefjes Amell) die in The Flash en Arrow beter uit de verf komen als nagenoeg ongecompliceerde superhelden.