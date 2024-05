Cobra Kai: laatste seizoen wordt door Netflix in drie delen gesplitst

Het slotseizoen van Cobra Kai wordt door Netflix in drie delen gesplitst, waarbij elk deel uit vijf afleveringen bestaat. Het eerst deel verschijnt op donderdag 18 juli, het tweede deel volgt op donderdag 28 november en het derde deel wordt vrijgegeven op een nog nader te bepalen datum in 2025. Cobra Kai is een doorstart van de Karate Kid-films, waarin vechtsporters Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Johnny Lawrence (William Zabka) elk hun eigen vaardigheden en filosofie proberen over te brengen op een jongere generatie. Inmiddels hebben de twee oude rivalen de krachten gebundeld en overwegen ze om hun studenten in te schrijven voor het Sekai Taikai-toernooi. Cobra Kai werd ontwikkeld door Josh Heald, Jon Hurwitz en Hayden Schlossberg. Het drietal was onlangs ook verantwoordelijk voor de Netflix-serie Oblitarated.