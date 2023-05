CMT verlengt Nashville met zesde seizoen • Nieuws • 11-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komt een zesde seizoen van Nashville. Zender CMT bestelt zestien nieuwe afleveringen van de muzikale dramaserie.

In Amerika is momenteel het vijfde seizoen van Nashville aan de gang. Dat seizoen bestaat uit 22 nieuwe afleveringen, waarvan de eerste elf zijn uitgezonden. De tweede helft van het vijfde seizoen gaat op 1 juni van start. De huidige reeks van Nashville is de eerste reeks op CMT. De zender pikte de serie vorig jaar op, nadat ABC hem had stopgezet. Nashville draait om de levens van verschillende countryartiesten in de hoofdstad van Tennessee. Het acteerensemble van de serie wordt aangevoerd door Connie Britton (Friday Night Lights) en Hayden Panettiere (Heroes). CMT heeft voor de tweede helft van het vijfde seizoen Jeff Nordling ( Big Little Lies ) toegevoegd aan de cast. Hij speelt de charmante, maar egoïstische eigenaar van één van de meest succesvolle platenlabels in Nashville.

In Nederland werd Nashville eind vorig jaar verwijderd van Netflix. Of het vijfde seizoen straks alsnog wordt toegevoegd is onbekend. Hieronder zie je een vooruitblik op de tweede helft van S5, maar let op ; deze bevat gigantische spoilers voor de eerste helft.