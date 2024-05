Clanes (Gangs of Galicia): Spaanse misdaadserie komt in juni naar Netflix

In mei verschijnt het politiedrama Un vida menos en Canarias op Netflix en ook voor juni heeft de streamer een Spaanse misdaadserie in aantocht: vanaf vrijdag 21 juni kun je bij de vod-dienst kijken naar de thriller Clanes (of: Gangs of Galicia). Clanes volgt de jonge advocate Ana (Clara Lago), die zich - na gewerkt te hebben voor een groot kantoor in Madrid - vestigt in het kleine plaatsje Cambados, waar ze hoopt af te rekenen met haar verleden en opnieuw te beginnen. Haar komst blijft niet onopgemerkt, ook niet door Daniel (Tamar Novas), de zoon van een crimineel die de drugshandel van zijn vader heeft overgenomen terwijl deze in de gevangenis verblijft. Clanes werd bedacht en geschreven door Jorge Guerricaechevarría, bekend van onder meer de HBO-serie 30 Coins. Roger Gual (Las Chicas del Cable) tekende voor de regie. De opnamen van Clanes vonden plaats in onder meer Spanje, Portugal, Senegal en Gibraltar.