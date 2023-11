Cigarette Girl S01E01: mysterieus drama over Indonesische tabaksgeschiedenis

Vrijwel alle personages roken in de serie Cigarette Girl (Gadis Kretek). Op zich is dat geen verrassing: het drama speelt zich af in de Indonesische tabaksindustrie. In het land is de kreteksigaret (een kruidensigaret) nog steeds ontzaglijk populair.

Het verhaal draait om Soeraja (Ario Bayu in het verleden; Pritt Timothy in het heden). In het heden is te zien hoe Soaraja lijdt aan kanker en is uitbehandeld. Voordat het te laat is wil hij dat zijn zoon Lebas (Arya Saloka) een geheimzinnige vrouw zoekt uit zijn verleden. In flashbacks is te zien hoe de tabaksproducent in 1964 in dienst wordt genomen door de vader van Dasiyah (Dian Sastrowardoyo). Soeraja (Bayu) is van eenvoudige komaf, en raakt al snel bevriend met Dasiyah. De jonge vrouw is met haar talentvolle gevoel voor smaak een unicum in de tabakswereld die door mannen wordt gedomineerd. Sterker nog: toegang tot de befaamde ‘smakenruimte’, waar sigaretten worden getest, is haar ten strengste verboden.