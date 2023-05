Chris Pine speelt Bobby Kennedy in Hulu-serie

James T. Kirk wordt Robert F. Kennedy in een nieuwe miniserie van streamingdienst Hulu.

Star Trek-acteur Chris Pine zal namelijk gestalte geven aan de charismatische politicus in een nieuw tv-project van Todd E. Kessler ( The Good Wife ). De nu nog titelloze serie wordt gebaseerd op de in 2016 verschenen biografie Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon van auteur Larry Tye. Het boek werd geschreven aan de hand van talloze interviews met de naasten van de in 1968 vermoorde Kennedy-telg (inclusief zijn weduwe Ethel) en informatie uit zijn nooit gepubliceerde memoirs. Pine zal de serie zelf gaan produceren. De acteur kondigde eerder al een pilot voor de miniserie One Day She'll Darken aan, waarvoor opnieuw zal samenwerken met Wonder Woman -regisseur Patty Jenkins. Die miniserie is inmiddels opgepikt door zender TNT. Daarnaast herenigde Pine ook met zijn Hell or High Water -regisseur David Mackenzie voor de aankomende Netflix-film Outlaw King