The Child in Time: trailer voor nieuwe BBC-film

Benedict Cumberbatch (Sherlock) keert terug naar de BBC, dit keer als rouwende vader.

De acteur speelt namelijk de hoofdrol in The Child in Time, een nieuwe televisiefilm die hij tevens zelf produceert. Het anderhalf uur durende (ongeveer net zo lang als een aflevering van Sherlock) drama is een adaptatie van het boek van Ian McEwan. Cumberbatch geeft in de film gestalte aan Stephen Lewis, een succesvolle schrijver van kinderboeken. Twee jaar geleden verdween zijn eigen dochter echter spoorloos van de aardbodem en door toedoen van deze tragedie zit hij nog steeds in een vreselijk diep dal. Ondertussen heeft ook zijn vrouw (Kelly Macdonald uit Boardwalk Empire ) hem verlaten. Lewis gaat daarom wanhopig op zoek naar een nieuwe manier om zijn leven weer betekenis te geven. The Child in Time heeft nog geen exacte premièredatum, maar zal binnenkort te zien zijn op BBC One.