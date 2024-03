Chicken Nugget S01E01: leven als een kipnugget Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een jonge vrouw verandert per abuis in een kippensnack in bij vlagen hilarische Zuid-Koreaanse komediereeks.

Wat is moeilijker? Vijf dagen leven als een kipnugget? Of 50 jaar als een mens? De kijker krijgt in het Zuid-Koreaanse Chicken Nugget meteen wezenlijke vragen voorgeschoteld. Choi Min-ah (Kim Yoo-jung) verandert namelijk in een kipnugget en kan ineens niet meer praten en nauwelijks bewegen. Die transformatie vindt plaats in een geheime machine die op een dag voor het kantoor van Baek-joong (Ahn Jae-hong) en zijn baas Seon-man (Ryu Seung-ryong) verschijnt. Belangrijk om te weten is dat Baek-joong een oogje op Min-ah heeft en dat Seon-man de vader van Min-ah is.

Niettemin constateren de twee op een gegeven moment dat Min-ah een vettige bol van kippenvlees is geworden. Verschrikkelijk nieuws, en Ahn en Ryu acteren die gevoelens van onmacht en rouw met de nodige slapstick. Sowieso leent deze premisse zich uitstekend voor allerlei gehannes. Zoals wanneer een nietsvermoedende bezoeker van het kantoor niet doorheeft dat er een mens in een van de kipnuggets zit die op de tafel zijn uitgeserveerd. Hij eet haar bijna op. En wat nu? Hoe toveren de mannen de kipnugget weer om tot een mens?

Buiten kijf staat dat al die dilemma's voortdurend leiden tot hilarische situaties. En grappig genoeg heeft Gudetama, het luie ei uit het Japanse Gudetama: An Eggcellent Adventure, nu concurrentie – hoewel het ei toch nog een stuk kolderieker en vermakelijker is. Misschien dat de twee in de toekomst de handen ineen kunnen slaan. Dan kan die aloude vraag ook eens worden beantwoord: wie was er eerder, de kip(nugget) of het (luie) ei?