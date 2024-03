Chicago PD: elfde seizoen gaat in april van start op Star Channel

Het drama Law & Order: Organized Crime is niet de enige door Dick Wolf geproduceerde politieserie waarvan in april een nieuw seizoen van start gaat op Star Channel: op dinsdag 9 april gaat ook het elfde seizoen van Chicago PD bij de zender in première. Chicago PD is een spin-off van Chicago Fire en volgt twee teams van de politie in Chicago: de agenten in uniform die de straten patrouilleren en een elite eenheid die zich richt op de hele zware criminaliteit. De speciale eenheid staat onder leiding van rechercheur Hank Voight (Jason Beghe), die niet bang is om in de naam van gerechtigheid zijn handen flink vuil te maken. In de première van het elfde seizoen, dat begin dit jaar in première ging op de Amerikaanse televisie, is Ruzek (Patrick John Flueger) nog steeds herstellende van zijn schotwond, terwijl de privéproblemen van Upton (Tracy Spiridakos) van invloed zijn op haar werk. Naar verluidt bestaat het elfde seizoen - door toedoen van de recente stakingen in Hollywood - uit dertien afleveringen.