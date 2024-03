Chicago Med: negende seizoen start in april bij Star Channel

Het ziekenhuisdrama dat zich afspeelt in het fictieve Gaffney Chicago Medical Center was in 2015 na Chicago PD de tweede spin-off van Chicago Fire.

Chicago PD is niet de enige serie uit de Chicago-franchise van Dick Wolf (Law & Order, FBI) die in april hervat wordt op Star Channel: op dezelfde dag (dinsdag 9 april) gaat ook het negende seizoen van Chicago Med van start. Net als Chicago PD is ook Chicago Med een spin-off van Chicago Fire, waarbij alle drie de series zich afspelen in dezelfde verhaalwereld. Het drama draait om de hulpverleners van het fictieve Gaffney Chicago Medical Center, die af en toe ondersteund worden door personages uit de andere twee series. In de première van seizoen negen heeft dokter Daniel Charles (Oliver Platt) zo zijn twijfels bij de aanstelling van dokter Mitch Ripley (Luke Mitchell). Daarnaast zorgt een kettingbotsing van auto's voor een enorme toestroom aan patiënten. Chicago Med werd bedacht door Dick Wolf en Matt Olmstead (NYPD Blue). Overigens verscheen vandaag ook een nieuwe docu-serie van Wolf op Netflix.