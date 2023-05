Chewing Gum S2: hilarisch, smerig maar bovenal menselijk. • Recensie • 06-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Chewing Gum blijft een grappige maar pijnlijk tenenkrommende serie.

Van alle tv-twintigers die op zoek zijn naar hun eigen identiteit in idyllische scenario’s is Chewing Gum’s Tracey Gordon een verademing. Tracey’s ongedwongen directheid en libidineuze zoektocht zorgen wederom voor krankzinnige situaties in het tweede seizoen van de Britse comedy Chewing Gum.

De serie draait om de 24-jarige Brits-Ghanese Tracey Gordon die woont in de Londense achterstandswijk Tower Hamlets. Tracey is religieus, beschermd opgevoed, seksueel naïef en ze ondergaat een krankzinnige missie om haar maagdelijkheid te verliezen. In de finale van het eerste seizoen zagen we Tracey en haar vriend Connor afdalen in een metaforische zonsondergang, met al hun bezittingen gepropt in zwarte vuilniszakken en slechts met bovenkleding en hun ondergoed op weg naar een nieuwe bestemming.

In de opener van het tweede seizoen werkt Tracey nog steeds in de lokale supermarkt (en woont ze er stiekem ook) en haar inmiddels ex-vriend Connor heeft een nieuwe vriendin, een nieuwe baan en staat plotseling voor haar neus als reparateur in de winkel. Chewing Gum werkt weer met de vertrouwde elementen: liefdesproblemen, misverstanden, jaloezie en dit komt samen in grotere leugens wat vaak leidt tot meer problemen voor Tracey. De serie onderscheidt zich door het expressieve acteerwerk van producer en actrice Michaela Coel (die een BAFTA won voor haar acteerwerk in het eerste seizoen). Coel’s Tracey is onhandig, optimistisch, brutaal, verbijsterd en verlegen. Ze registreert de vele gevoelens per seconde in haar gezicht.

De kleurrijke bijrollen worden beter uitgewerkt in het tweede seizoen. Van Tracey’s dogmatische zus Cynthia, de behulpzame oma Esther tot haar flamboyante vriend ‘Ik ben zo blij dat ik alleen maar kan dansen’ Ola; In Chewing Gum is ras, religie, klasse en gender met elkaar verweven als onderdeel van het leven van de personages in Tower Hamlets. Ieder karakter wordt behandeld met absurde humor en vertrouwdheid.

Tracey’s zoektocht om haar seksualiteit te verzoenen met haar religieuze achtergrond levert grappige situaties op. Van een geheim seksfeest, een ‘erotische’ fotoshoot met de puppy Orlando tot een verkleedpartij als een racistisch karikatuur om een date te behagen. De comedy omarmt tenenkrommende momenten, verlegt grenzen en Tracey gaat vrolijk door op zoek naar haar eigen identiteit.

Chewing Gum is hilarisch, smerig maar bovenal menselijk.

Chewing Gum S2, vanaf 6 april op Netflix