Charlie Murphy (57) overleden

Charlie Murphy is op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. De komiek is vooral bekend van Chappelle’s Show.

Hoewel Charlie Murphy naast zijn carrière als stand-up rolletjes had in films als Mo’ Better Blues, Jungle Fever en CB4 stapte hij met Chappelle’s Show pas echt uit de schaduw van zijn jongere – en meer succesvolle – broer Eddie Murphy. In het tv-programma van Dave Chappelle (lees de recensie van zijn nieuwe Netflix-specials ) recreëerde hij onder meer bizarre gebeurtenissen uit de tijd dat zijn broer via Saturday Night Live en zijn eerste filmrollen wereldfaam behaalde. Het meest bekend is de sketch over zijn ontmoeting met Rick James, gespeeld door Chappelle zelf. In een andere sketch blikte Murphy terug op een onvergetelijke basketbalwedstrijd met Prince (eveneens Chappelle).