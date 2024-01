Chantal: tweede seizoen van Vlaamse politieserie komt naar de VRT

De spin-off van Eigen Kweek volgt agente Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer), die nu coördinator is van de wijkdienst in het dorpje Loveringem.

Het tweede seizoen van de Vlaamse politieserie Chantal is vanaf zondag 21 januari te zien op VRT 1. De reeks is een spin-off van de misdaadserie Eigen Kweek (2023-2019) volgt agente Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer), die met haar dochter Emma naar het plaatsje Loveringem is verhuisd. Aan de start van het tweede seizoen heeft Chantal eindelijk haar draai gevonden als coördinator van de wijkdienst, maar wordt ze na een klacht van Roland Schietekatte tijdelijk geschorst zolang het onderzoek loopt. En als Schietekatte zich ook nog eens beschikbaar stelt voor de burgemeestersverkiezingen, ziet Chantals toekomst er plots minder rooskleurig uit. Chantal is overigens niet de enige serie over een Vlaamse agente die deze maand naar televisie komt: vanaf 24 januari is Juliet te zien bij Videoland.