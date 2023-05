Chance S02: trailer voor serie met Hugh Laurie

Hulu onthulde een eerste trailer voor het tweede seizoen van Chance met Hugh Laurie.

Laurie speelde eerder dit jaar nog bijrollen in Veep en The Night Manager , maar Chance is zijn eerste hoofdrol op televisie sinds House. De Britse acteur is in de dramaserie te zien als Eldon Chance, een arts die zich specialiseert in neuropsychiatrie. In het eerste seizoen probeerde hij een van zijn patiënten (Gretchen Mol uit Boardwalk Empire ) te beschermen tegen diens gewelddadige echtgenoot (Paul Adelstein uit Prison Break ). Hij werd daarin bijgestaan door beroepscrimineel D (Ethan Suplee uit My Name is Earl). In de tweede reeks gaat hij achter een gevaarlijke seriemoordenaar (Paul Schneider uit Lars and the Real Girl) aan. In het nieuwe seizoen gaan we volgens Hulu een andere Eldon Chance zien; iemand die zijn donkere kant volledig omarmt en het vuile werk inmiddels liever zelf opknapt.