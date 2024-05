Catch Me a Killer S01E01: geen Mindhunter; wél spannend

© Showmax

Thrillerreeks over een forensisch psycholoog (Charlotte Hope uit Game of Thrones) die in de jaren 90 moordzaken onderzoekt in Zuid-Afrika stelt niet teleur.

Zuid-Afrikaanse series over seriemoordenaars zijn kennelijk in zwang. Bij Canvas is sinds kort Reyka te zien; bij BBC First gaat Catch Me a Killer in première. De eerstgenoemde titel is fictie, de tweede gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Catch Me a Killer, geschreven door een team onder leiding van scenarist en theatermaker Amy Jephta, draait om forensisch psycholoog Micki Pistorius (Charlotte Hope uit Game of Thrones). Pistorius maakt in de jaren negentig furore door met succes te werken aan een aantal geruchtmakende moordzaken. Ze focust zich, in tegenstelling tot de politie in die tijd, volledig op het daderprofiel.

Pistorius’ werkwijze wordt eerst nog niet door iedereen gewaardeerd – hoewel waardering een eufemisme is voor onbegrip. Op aandringen van de Zuid-Afrikaanse overheid wordt Pistorius op een zaak gezet rondom een seriemoordenaar die kinderen vermoordt in arme wijken, tegen het zere been van haar baas kolonel Cornelius Venter (Gavin Werner), die liever heeft dat de academica weer oprot naar de universiteit waarop ze lesgeeft. En wat heeft ze sowieso te zoeken in de contreien waarin de seriemoordenaar actief is? Wat weet ze van de mensen die daar wonen?

© BBC Studios

Aan de ene kant is Venters kritiek begrijpelijk: in de jaren negentig had de Zuid-Afrikaanse politie een personeelstekort. En men had sowieso maar weinig aandacht voor misdaden in de arme zwarte wijken. Alleen de wijze waarop Pistorius zo opzichtig wordt bejegend had kunnen worden weggelaten. Vrijwel elke serie die om seriemoordenaars draait heeft wel zo’n scène waarin de intellectueel terecht moet worden gezet. Catch Me a Killer werd door een Frans televisiefestival neergezet als de Zuid-Afrikaanse Mindhunter; dat is gezien die opzichtigheid een boude vergelijking. Maar ondanks de clichés stelt de thrillerreeks niet teleur.