Carpool Karaoke wordt serie op Apple Music

Het Carpool Karaoke-onderdeel van The Late Show With James Corden op CBS – waarin onlangs Michelle Obama te zien was – is zo populair geworden, dat het wordt omgebogen tot een tv-serie. De afleveringen zullen in ruim 100 landen te streamen zijn via Apple Music.

In de serie zullen verschillende celebs samen met een presentator rondrijden om voor hen bijzondere plekken te bezoeken en fans te verrassen, terwijl er wordt meegezongen met de nummers op hun playlist. Apple heeft om te beginnen alvast zestien afleveringen besteld. Het filmpje met Michelle Obama werd in een week tijd bijna 32 miljoen keer bekeken. Alle online filmpjes bij elkaar opgeteld waren goed voor ruim 800 miljoen views. De liedjes die daarbij in de auto aan bod kwamen, werden vervolgens online direct volop gekocht en gestreamd.

Bedenkers Ben Winston en James Corden zullen de afleveringen produceren. Corden zal niet gaan hosten, dus er moet wel een nieuwe presentator gezocht worden. Een premièredatum is nog niet bekend, maar de serie zou binnenkort al in productie gaan. Naast Michelle Obama deden eerder onder meer Adele, Jennifer Lopez en Gwen Stefani al mee aan het onderdeel. Carpool Karaoke is niet de enige video-content waar Apple momenteel mee bezig is; ze werken op dit moment ook met hun boegbeeld Dr. Dre aan een gescripte dramaserie.