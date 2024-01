Caroline S01: docureeks oogt bij vlagen als campagnevideo

Opvallend genoeg zijn er geen boeren en boerderijen te bekennen in Caroline, het tweeluik dat journalist Jaïr Ferwerda maakte over de populaire politica van de BoerBurgerBeweging. Ferwerda kreeg toestemming om Caroline van der Plas en haar familie te filmen in de opmaat naar de laatste parlementsverkiezingen. Dat levert niet per se nieuwe inzichten op. Van der Plas is, zoals gewoonlijk, vooral bezig zich te presenteren als een normale Nederlander, die slechts in een rijtjeshuis in Deventer woont. De documentairereeks voelt in die zin bij vlagen aan als een lofzang op de parlementariër, die dol is op gehaktballetjes met saté.