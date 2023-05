Carol Burnett interviewt kinderen voor Netflix • Nieuws • 02-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De 83-jarige comédienne Carol Burnett krijgt volgend jaar een eigen kinderprogramma op Netflix.

De streamingdienst bestelt alvast twaalf afleveringen van A Little Help with Carol Burnett, een serie waarin Burnett in gesprek gaat met kinderen van tussen de acht en tien, waarbij op komische wijze duidelijk wordt hoe mensen van verschillende leeftijden tegen lastige dilemma's aankijken. In elke aflevering krijgen de kinderen problemen van volwassenen voorgelegd en mogen ze naar eigen inzicht advies geven. Burnett maakte in de jaren 60 en 70 furore op televisie met The Carol Burnett Show, een variétéprogramma vol sketches en parodieën. Recentelijk schoot ze met Amy Poehler een pilot voor ABC getiteld Household Name, maar het is niet zeker of daar nog een compleet seizoen van besteld gaat worden.

A Little Help with Carol Burnett verschijnt pas in 2018, maar de teaser werd al vrijgegeven. Eerder dit jaar kreeg ook de 81-jarige Julie Andrews al een kinderprogramma op Netflix.