Carmen Curlers S01E01: in de jaren 60 boekt een underdog succes met haarkrullen

© Tine Harden / DR 1

Dramareeks over een ambitieuze entrepreneur uit het Deense platteland speelt zich af vanaf de jaren 60, wanneer de wereld wezenlijk verandert.

‘Mijn wereld zal spoedig veranderen’, mijmert entrepreneur Axel Byvang (Morten Hee Andersen) in de openingsscène van de eerste aflevering van Carmen Curlers. Het is 1963 en de jonge Deen heeft geïnvesteerd in een nieuwe uitvinding: elektrische krullers. Hij gelooft dat deze vondst de kapperswereld met rasse schreden zal veranderen. Wie het levensverhaal kent van Arne Bybjerg Pedersen (1928-2022), de man waar Byvang op is gebaseerd, weet dat dit nieuwe haarfenomeen een sensatie werd. Totdat het bedrijf eind jaren 80 noodgedwongen werd verkocht aan een Amerikaanse partij. Toen was Byvang echter al lang en breed binnen.

Morten Hee Andersen vertolkt in Carmen Curlers een onvervalste underdog: Byvang groeit op in een dorpje op het Deense platteland en belandt als ‘roodharige onderkruiper afkomstig uit het boerenleven' op een kostschool. Daar krijgt de jongeling al snel de bijnaam ‘Gouden Axel’, omdat zijn klasgenoten op een dag op hem besluiten te urineren. Byvang wordt, ook dankzij zijn schooltijd, gedreven door ambitie en rancune. Hij wil laten zien dat hij het kan en dat hij het waard is. Zijn vrouw Tove (Rosalinde Mynster) gelooft in hem en werpt zich zelfs op als proefpersoon voor de haarkrullers – die blijken in eerste instantie nog niet helemaal te werken.

© DR 1

Daarnaast zijn er in de Deense reeks nog een aantal zijverhalen te ontwaren. Zo is te zien hoe boerenzoon Svend (Louis Næss-Schmidt) helemaal geen behoefte heeft om in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij droomt ervan om rockster te worden; hij heeft net als Byvang andere plannen voor zichzelf. Het drama speelt zich dan ook af op een historisch kantelpunt: in de jaren 60 besluiten jongeren ineens dat ze meer willen van het leven dan het kleinburgerlijk bestaan dat hun ouders gewend zijn. Het is fascinerend om te zien hoe die twee dingen (innovatie en individualisme) samenkomen in Carmen Curlers.