Carla Gugino gecast in horrorserie van Netflix • 19-07-2017

Carla Gugino voegt zich naast Michiel Huisman bij de cast van de serie The Haunting of Hill House.

Het horrordrama van Netflix is een moderne televisiebewerking van het gelijknamige boek van Shirley Jackson, dat al verschillende malen verfilmd werd, onder meer door onze eigen Jan de Bont (The Haunting uit 1999). Gugino herenigt voor het project met regisseur Mike Flanagan (Ouija: Origin of Evil, Oculus, Hush). Eerder werkte het tweetal al aan de nog te verschijnen Stephen King -adaptatie Gerald’s Game, die straks eveneens exclusief naar Netflix komt. Gugino is een favoriet van regisseur Zack Snynder en had op televisie eerder rollen in series als Entourage, Californication, Wayward Pines en Roadies . Wie ze moet gaan spelen wordt nog geheim gehouden, maar Huisman zal gestalte geven aan Steven Crane, een horrorschrijver die ook een memoir pende over zijn families verblijf in het spookhuis.

The Haunting of Hill House is overigens nog wel een werktitel. Het kan zijn dat de titel – net als de filmadaptaties – straks wordt ingekort naar The Haunting of een variatie daarop.