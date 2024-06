Cargo: Finse thrillerserie gaat in juni van start bij Canvas

De Finse thrillerserie Cargo (of: Rahti), dat zich afspeelt in de wereld van de internationale mensensmokkel, is vanaf maandag 6 juni wekelijks te zien op Canvas. De Belgische zender zal elke week twee afleveringen van de achtdelige reeks achter elkaar uitzenden. Cargo draait om Kiki (Evelyn Rasmussen Osazuwa uit Wisting), die met haar familie vanuit Eritrea naar Europa wil vluchten. In Libië gaat het echter al fout en wordt Kiki van haar familie gescheiden. Uiteindelijk weet ze de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee te overleven en probeert ze in contact te komen met haar vader Sammy (Alain Azarot), die als vluchteling in de Finse hoofdstad Helsinki verblijft. Bijrollen zijn er voor onder meer Johannes Holopainen, Oona Airola en Amos Brotherus. Cargo werd geschreven en geregisseerd door Matti Kinnunen (Rosvopankki). De misdaadserie was in 2021 voor het eerst te zien op de Finse televisie.