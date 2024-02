Captivating the King S01E01: Zuid-Koreaans historisch epos met oog voor detail Netflix , Serie , Recensie • 21-01-2024 • leestijd 2 minuten • 834 keer bekeken • bewaren

Knap gemaakte Netflix-reeks draait om een jonge koning die al snel belandt in een web van intriges.

Deze nieuwe Zuid-Koreaanse serie manifesteert zich al vanaf de eerste scène als een waar historisch epos. Televisieregisseur Jo Nam-kook trekt in Captivating the King (Sejak) alle registers open. Het verhaal speelt zich af aan het koninklijk hof van het Zuid-Korea van de zeventiende eeuw. Kosten noch moeite lijken te zijn gespaard: in menig scène zijn talloze figuranten te zien. In de close-ups van de personages blijken de makers een enorm oog voor detail te hebben; dat is onder meer te zien aan de prachtige, kleurrijke kostuums. En ook de overweldigende vergezichten van het grillige Zuid-Koreaanse landschap springen in het oog.

Het verhaal draait om Yi In (Jo Jung-suk), een jonge prins die na enige tijd verbannen te zijn geweest terugkeert op het paleis. Hij is uitverkoren om de nieuwe koning van Joseon te worden. Maar hij ontdekt ook al snel, Captivating the King drijft op intriges, dat hij binnen de paleismuren eigenlijk niemand kan vertrouwen. Er zijn meerdere machtswellustige sleutelpersonages die Yi In van de troon zouden willen stoten. Een daarvan is Kang Hee-soo (Shin Se-kyung), een jonge spion die een relatie met de koning moet cultiveren. De twee kennen elkaar al van vroeger, en van het spelletje Baduk in het bijzonder.

Baduk is een bordspel, dat in China ook wel bekendstaat als Go, en Yi In speelt het graag. Dat spel fungeert in Captivating the King als de gemene deler. Het laat zich ook wel raden dat er gaandeweg iets van romantiek tussen de twee opbloeit. En dat leidt dan weer tot duivelse dilemma’s. In die zin draait deze knap gemaakte Netflix-reeks in al zijn grootsheid toch weer om de kleine maar o zo belangrijke dingen.