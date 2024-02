Can I Tell You a Secret? S01: interessant verhaal; weinig verheffende uitwerking Netflix , Documentaire , Recensie • 21-02-2024 • leestijd 2 minuten • 1371 keer bekeken • bewaren

Drie vrouwen zetten uiteen hoe ze werden gestalkt door een gewetenloze crimineel in rechttoe rechtaan docureeks.

De opzet van Can I Tell You a Secret? is goeddeels vergelijkbaar met die van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler (2022): vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van een gewetenloze crimineel delen hun schrikwekkende ervaringen. The Tinder Swindler draait om een onvervalste zwendelaar; in Can I Tell You a Secret? zijn de gevolgen van een roekeloze stalker te zien. De naam van de stalker is Matthew Hardy. Vanaf 2009 terroriseert hij de levens van 63 vrouwen. Van die groep vertellen in deze tweedelige reeks Zoë, Abby en Lia hun verhaal. Het spreekt boekdelen dat een politieagent, die betrokken was bij de zaak, Hardy’s praktijken ‘psychologische oorlogsvoering’ noemt.

Via ingenieuze constructies en met hulp van sociale media-accounts weet Hardy de telefoonnummers van de vrouwen te bemachtigen, waarop hij ze op een keur aan manieren (hijgtelefoontjes; vervelende appjes) begint lastig te vallen. Met Can I Tell You a Secret? wil documentairemaker Liza Williams (The Yorkshire Ripper Files) de kijker ook waarschuwen: kijk uit wat je allemaal online plaatst. Een stalker kan die gegevens zomaar tegen je gebruiken. En als je dan naar de politie gaat, blijkt in het tweeluik, dan doen die er vrijwel niets mee. Zoë, Abby en Lia verzamelden immense dossiers tegen Hardy, zonder succes.

Pas later werd de stalker veroordeeld. In die zin probeert Williams ook te laten zien dat de autoriteiten stalken spijtig genoeg nog niet erg serieus nemen. Maar maakt dat Can I Tell You a Secret? tot een goede true-crime-reeks? Niet per se. Het verhaal waar Williams zich over buigt is zonder meer nieuwsgierig makend, maar de vorm (eerst de slachtoffers, dan de dader) weinig verheffend. En het feit dat excuses voor Hardy’s gruwelijke gedragingen worden opgelepeld (hij is autistisch; hij werd gepest) is ronduit irritant: stalken is hoe dan ook een misdaad.