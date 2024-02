Call the Midwife: seizoen dertien start in februari op BBC First

Afgelopen december was de nieuwe kerstspecial van Call the Midwife te zien op BBC First en de zender heeft nu ook de premièredatum van het dertiende seizoen onthuld: vanaf zaterdag 10 februari zie je elke week een nieuwe aflevering. Het historische drama Call The Midwife volgt de vroedvrouwen van Nonnatus House in Londen. Het dertiende seizoen opent in 1969, wanneer het verpleeghuis een aantal nieuwe vroedvrouwen in opleiding verwelkomt, waaronder Rosalind Clifford (Natalie Quarry) en Joyce Highland (Renee Bailey). De eerste geboorte van Rosalind wordt gecompliceerd door de politie, die tijdens de bevalling arriveert om de criminele man van de moeder te arresteren. Het seizoen bestaat uit in totaal acht afleveringen.