Caged Wings: matige sociaal-realistische Spaanse thriller

Een twintiger raakt in de problemen na de overval op een juwelier in mislukte knipoog naar het oeuvre van de Belgische gebroeders Dardenne.

Acteur Mario Casas maakt met Caged Wings (Mi Soledad Tienes Alas) zijn debuut als regisseur. Ook schreef hij het script met zijn ex Deborah François. François is een Belgische actrice die in het verleden onder meer de handen ineensloeg met de gebroeders Dardenne (L’Enfant, 2005). Precies die rauwe sociaal-realistische stijl die de Belgen hanteren proberen François en Casas ook in Caged Wings te ventileren. Daar slagen ze evenwel nauwelijks in. De film voelt vanaf de eerste speelminuten als gekunsteld en cliché.