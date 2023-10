Burning Betrayal: alle ingrediënten van een erotische thriller Netflix , Film , Recensie • 25-10-2023 • leestijd 2 minuten • 290 keer bekeken • bewaren

Een vrouw raakt verstrikt in een web van al dan niet kwaadwillende mannen in weinig verheffende maar ontzettend vermakelijke speelfilm.

Als een film tegenwoordig wordt omschreven als een erotische thriller, dan mag je als kijker best kritisch zijn. De afgelopen jaren verschenen namelijk bij streamingdiensten talloze films die amper voldeden aan dat predicaat. Kortom: het ontbrak vaak aan de perverse zwoelheid die we kennen uit bijvoorbeeld Basic Instinct (1992). Gelukkig is de Braziliaanse filmmaker Diego Freitas wel bekend met de term. Zijn Burning Betrayal heeft alle ingrediënten van een erotische thriller: een vrouwelijk hoofdpersonage dat op zoek is naar plezier en mannen met verkeerde intenties. Dat betekent overigens niet dat deze Braziliaanse Netflix Original een goede film is.

Maar soms hoeven films niet in artistieke zin uit te blinken om toch onderhoudend te zijn. En bovenal: Burning Betrayal valt in de categorie what you see is what you get. Het verhaal draait om Babi (Giovanna Lancellotti), die op het punt staat te trouwen. Wanneer ze haar vrijgezellenfeestje (een scène die al lekker ordinair overkomt, met strippers en seksspeeltjes) dan komt ze erachter dat haar verloofde al twee jaar vreemdgaat. Babi maakt de relatie uit en verft haar blonde lokken bruin. Ze koopt haar motor, die ze vanwege het huwelijk verkocht, weer terug en trekt eropuit.

Tijdens een uitje met een motorclub krijgt ze een affaire met rechter Marco (Leandro Lima) die ook de camera niet ontgaat. In slow-motion filmt Freitas de vrijpartijen, waarbij soms weinig aan de fantasie van de kijker wordt overgelaten, zoals dus een erotische thriller eigenlijk betaamt.

Maar Babi valt op foute mannen, en Freitas doet al snel de suggestie dat Marco misschien van hetzelfde laken een pak is. Het is aan de kijker om dat uit te zoeken, en ook een zakenpartner en Babi’s ex blijven een rol van betekenis spelen in de film, die eindigt met een clichématige maar bevredigende slotscène. Het maken van een erotische thriller is een kunst die de Braziliaan zonder twijfel verstaat.

Burning Betrayal, vanaf woensdag 25 oktober 2023 bij Netflix